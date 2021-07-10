Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил, что на месте лесных пожаров найден погибший. Об этом сообщает ТАСС. До этого в МЧС говорили, что жертв нет, пострадали от дыма около 20 человек. По данным ведомства, за ночь площадь пожаров выросла почти в три раза, до 14 тысяч гектаров. Сгорели более 70 строений.
2021-07-10T12:31:19+03:00
2021-07-10T12:31:19+03:00
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12:31, 10 июля 2021
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