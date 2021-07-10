Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил, что на месте лесных пожаров найден погибший. Об этом сообщает ТАСС. До этого в МЧС говорили, что жертв нет, пострадали от дыма около 20 человек. По данным ведомства, за ночь площадь пожаров выросла почти в три раза, до 14 тысяч гектаров. Сгорели более 70 строений.