Телеграф: Британские военные обнаружили, что за авианосцем Queen Elizabeth следила российская подлодка

Британские военные, как пишет газета «Телеграф», обнаружили, что за авианосцем Queen Elizabeth следила российская подлодка. По сведениям издания, в воздух были подняты два вертолета, один из них сбросил в воду радиогидроакустический буй для поисков субмарины. Отмечается, что произошло в восточной части Средиземного моря спустя четыре дня после того, как 23 июня российские военные, по утверждению Минобороны, открыли предупредительный огонь в сторону британского эсминца Defender. Россия обвинила его в нарушении своей морской границы. В Лондоне это отрицают.
2021-07-10T12:31:00+03:00
2021-07-10T12:31:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2868784-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:31, 10 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…