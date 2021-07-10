Телеграф: Британские военные обнаружили, что за авианосцем Queen Elizabeth следила российская подлодка

Британские военные, как пишет газета «Телеграф», обнаружили, что за авианосцем Queen Elizabeth следила российская подлодка. По сведениям издания, в воздух были подняты два вертолета, один из них сбросил в воду радиогидроакустический буй для поисков субмарины. Отмечается, что произошло в восточной части Средиземного моря спустя четыре дня после того, как 23 июня российские военные, по утверждению Минобороны, открыли предупредительный огонь в сторону британского эсминца Defender. Россия обвинила его в нарушении своей морской границы. В Лондоне это отрицают.