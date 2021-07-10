Истекает срок, до которого депутаты-единороссы должны были отчитаться перед избирателями о проделанной работе

Истекает срок, до которого депутаты-единороссы всех уровней должны были отчитаться перед избирателями о проделанной работе. Встречи проводили, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом.

К отчётной кампании члены партии власти приступили месяц назад, ещё до предвыборного съезда. Задачу поставило федеральное руководство Единой России. От очных встреч с населением депутатов разных уровней не остановила резко возросшая заболеваемость коронавирусом. В ряде регионов единороссы заявляли о намерении встретиться с большей частью избирателей. В руководстве Едра уверяли: встречи проводят при соблюдении санитарных норм. В течение месяца депутаты федерального, регионального и муниципального уровней рассказывали избирателям о своих успехах и о том, как партия выполнила программу, с которой 5 лет назад шла на думские выборы, пишет газета Коммерсант. В ряде регионов, в том числе Башкирии и Самарской области, единороссы признались изданию, что ковид заставил их отчитываться перед избирателями в формате онлайн-встреч, горячих линий и публикаций в СМИ. Некоторые проводили встречи на открытом воздухе, где было проще соблюдать социальную дистанцию.

Отчетная кампания по замыслу руководства Единой России должна помочь в подготовке программы партии на следующие выборы в Госдуму. Между тем согласно последним соцопросам партию власти в сентябре готово поддержать менее 30-ти процентов избирателей.