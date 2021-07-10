Около двух десятков человек обратились за медицинской помощью из-за лесных пожаров в Челябинской области. За ночь площадь возгорания увеличилась в три раза.

Люди жалуются на ухудшение общего самочувствия, давление, стресс, воспаление глаз, в том числе в связи с задымлениями, сообщили в областном Минздраве. Отмечается, что в пунктах временного размещения продолжают дежурить медики. В больнице и службе скорой помощи готовы к приему пациентов. Губернатор Алексей Текслер пообещал всем пострадавшим единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на неотложные нужды. Их выплатят из резервного фонда правительства региона. Те, кто утратил имущество — полностью или частично – получат по 100 или 50 тысяч, в зависимости от степени утраты. Это будет определять специальная комиссия. Пожарные уже третий день не могут справиться с огнем. К утру, по данным МЧС, общая площадь пожаров в трех районах Челябинской области увеличилась до 14 тысяч гектаров. Накануне сообщалось о 5 тысячах. Огнем уничтожено свыше 70 строений. Эвакуированы жители двух поселков. В пунктах временного размещения находятся порядка 180 человек, в том числе дети. Власти утверждают, что сейчас угрозы населенным пунктам нет.

Из-за пожаров в области введен режим ЧС. Возбуждены три уголовных дела по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений в крупном размере. Прокуратура взяла расследование под контроль.