В МИДе заявили о необходимости переговоров с талибами после критики в адрес Сергея Лаврова. Накануне в ЦИК поступила жалоба с требованием не регистрировать из-за министра список «Единой России» на выборах в Госдуму.

На встрече с представителями движения талибов в Москве речь шла о стабильности в регионе, а его залогом является именно межафганский диалог подчеркнула спикер МИДа Мария Захарова. Она добавила, что еще одной темой разговора была безопасность дипломатов в Афганистане. Таким образом она отреагировала на критику ведомства за то, что оно проводит встречи с представителями «Талибана» — организации, официально признанной террористической и запрещённой на территории России.

Именно из-за подобных связей российского МИДа вчера правозащитница Марина Литвинович вчера подала жалобу в ЦИК, в которой просила не регистрировать список «Единой России» на выборы в Госдуму. Глава ведомства Сергей Лавров указан в нём вторым номером. Автор обращения отмечала, что согласно закону об «Основных гарантиях избирательных прав» в выборах не могут участвовать люди, которые связаны с такого рода организациями.

Тогда же Литвинович писала, что Сергей Лавров встречался и сотрудничал с «Талибаном» неоднократно. Она выразила надежду, что ЦИК примет законное решение и не допустит «Единую Россию» на выборы.

Несмотря на признание их движения террористическим, талибы, посещают Москву уже третий раз за год. Вчера представитель президента Дмитрий Песков сказал, что такие контакты сейчас необходимы на фоне того, как развивается ситуация в Афганистане.