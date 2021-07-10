В России зафиксировали максимум умерших от коронавируса за сутки с начала эпидемии – это 752 смерти. Пятый день подряд смертность превысила 700 летальных исходов. В столице, по данным оперативного штаба, за сутки умерли 108 пациентов, в Петербурге – 102. В оперативном штабе сообщили, что по всей стране выявлено более 25 тысяч новых инфицированных, из них в Москве — около 5700, что примерно на 14% меньше, чем накануне.