В России зафиксировали максимум умерших от коронавируса за сутки с начала эпидемии – это 752 смерти. Пятый день подряд смертность превысила 700 летальных исходов. В столице, по данным оперативного штаба, за сутки умерли 108 пациентов, в Петербурге – 102. В оперативном штабе сообщили, что по всей стране выявлено более 25 тысяч новых инфицированных, из них в Москве — около 5700, что примерно на 14% меньше, чем накануне.
2021-07-10T12:01:21+03:00
2021-07-10T12:01:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:01, 10 июля 2021
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