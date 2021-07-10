Украина обвинила российскую разведку в кибератаке. В украинском министерстве обороны полагают, что из-за действий хакеров на сайте ВМС Украины появились документы, которые связаны с учениями НАТО в Черном море. В ведомстве отмечают, что бумаги фейковые.