Украина обвинила российскую разведку в кибератаке. В украинском министерстве обороны полагают, что из-за действий хакеров на сайте ВМС Украины появились документы, которые связаны с учениями НАТО в Черном море. В ведомстве отмечают, что бумаги фейковые.
2021-07-10T11:32:41+03:00
2021-07-10T11:32:41+03:00
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11:32, 10 июля 2021
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