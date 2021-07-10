В МИДе в ответ на критику переговоров с талибами заявили, что межафганский диалог — залог стабильности в регионе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова утверждает, что министр иностранных дел Сергей Лавров встречался с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан» не на днях, а в 2019 году. По ее словам, именно тогда и была сделана фотография, которая появилась в соцсетях и некоторых СМИ. При этом Захарова в своем телеграм-канале, как и ранее в публичных выступлениях называет «Талибан» Движением талибов, без упоминания его запрещенного статуса в России. Талибы провели переговоры с российскими дипломатами и дали накануне пресс-конференцию в Москве.