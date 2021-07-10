Мэрия Москвы информирует, что в столице вновь доступна вакцина «КовиВак». По словам чиновников, сделать ей прививку можно бесплатно и без предварительной записи в 14-ти павильонах «Здоровая Москва» в парках. Предыдущая партия была доставлена 25 июня и разошлась за три дня. В основе «КовиВака» — цельный убитый коронавирус. Разработчики вакцины говорят, что это должно обеспечивать сильный иммунный ответ.
2021-07-10T11:31:44+03:00
2021-07-10T11:31:44+03:00
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11:31, 10 июля 2021
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