Мэрия Москвы информирует, что в столице вновь доступна вакцина «КовиВак». По словам чиновников, сделать ей прививку можно бесплатно и без предварительной записи в 14-ти павильонах «Здоровая Москва» в парках. Предыдущая партия была доставлена 25 июня и разошлась за три дня. В основе «КовиВака» — цельный убитый коронавирус. Разработчики вакцины говорят, что это должно обеспечивать сильный иммунный ответ.