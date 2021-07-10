Туристам без прививок от коронавируса будет грозить в Краснодарском крае штраф до 30 тысяч рублей в том случае, если гражданин не прошел вакцинацию в течение трех дней приезда на курорты, передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Кубани. Ранее местные власти собирались пускать на курорты с 1 августа только вакцинированных. Но после массовой отмену туров ослабили ограничения по рекомендации федерального центра.