В России зафиксировали 752 смерти из-за коронавируса за сутки – это новый максимум за всю пандемию. В оперативном штабе сообщили, что по всей стране выявлено более 25 тысяч новых инфицированных, из них в Москве — около 5700, что примерно на 14% меньше, чем накануне. В столице за сутки умерли 108 пациентов.