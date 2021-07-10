В России зафиксировали 752 смерти из-за коронавируса за сутки – это новый максимум за всю пандемию. В оперативном штабе сообщили, что по всей стране выявлено более 25 тысяч новых инфицированных, из них в Москве — около 5700, что примерно на 14% меньше, чем накануне. В столице за сутки умерли 108 пациентов.
2021-07-10T11:30:48+03:00
2021-07-10T11:30:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 10 июля 2021
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