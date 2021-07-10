Причиной пожаров в Челябинской области скорее всего стал человеческий фактор – руководитель лесного отдела Гринпис

Причиной пожаров в Челябинской области скорее всего стал человеческий фактор. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко.

«Это точно человек в данном случае. Потому что никаких признаков сухих гроз не было, метеориты не падали, вулканов там нет, природные причины исключены. Из двух пожаров, они в итоге срослись в один, один возник в районе железной дороги, другой недалеко от поселка. В местах людных, скорее всего кто-то покурил. Самая обычная ситуация. Могли костер бросить, может быть искра из глушителя неисправного, но на сто процентов можно сказать, что это вина человека» – считает Ярошенко. При этом он отметил, что поджог скорее всего не был умышленным.

А.Ярошенко рассказал, что волонтерская группа Гринпис сейчас находится в Якутии, поэтому на пожары в Челябинской области волонтерских сил не хватило. «На бумаге у нас числится в стране чуть ли не миллион добровольных пожарных, но в реальности, квалифицированных добровольцев очень мало, к сожалению, на все пожары точно не хватит. Основную часть пожаров у нас тушат работники лесного хозяйства – это либо специализированные лесопожарные структуры, либо лесохозяйственные организации, либо арендаторы лесных участков» – отметил Ярошенко.

По его словам, на тушение пожаров не хватает финансирования. «У нас леса федеральные, а управление ими отдано регионам. Вот отданные полномочия финансируются меньше, чем на треть, а по Сибири и Дальнему востоку примерно на одну десятую от реальной потребности. И на такие деньги выстроить нормальную систему охраны лесов невозможно. C учетом дополнительно выделенных денег лесное хозяйство в регионах в этом году получит 36 млрд рублей, а нужно около ста» – заключил А.Ярошенко.

В МЧС сегодня сообщили, что за ночь площадь пожаров в области выросла до 14 тысяч гектаров. От огня серьезно пострадали два населенных пункта. Власти Челябинской области сообщили, что за медицинской помощью обратились 18 человек.