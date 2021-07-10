В Туле полицейский, по версии следствия, разослал интимные фото школьницы ее друзьям. По сведениям издания Life, 32-летний капитан в соцсетях убедил 13-летнюю девочку прислать ему снимки, а затем потребовал, чтобы она занялась сексом с его другом. Девушка отказалась, и полицейский решил отомстить. Как передает ТАСС, его уволили и возбудили против него уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.