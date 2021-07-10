В Туле полицейский, по версии следствия, разослал интимные фото школьницы ее друзьям. По сведениям издания Life, 32-летний капитан в соцсетях убедил 13-летнюю девочку прислать ему снимки, а затем потребовал, чтобы она занялась сексом с его другом. Девушка отказалась, и полицейский решил отомстить. Как передает ТАСС, его уволили и возбудили против него уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.
2021-07-10T11:04:35+03:00
2021-07-10T11:04:35+03:00
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11:04, 10 июля 2021
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