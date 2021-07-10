Российская подводная лодка, по данным газеты The Telegraph, следила за группой военно-морского флота Великобритании. Это произошло через несколько дней после инцидента неподалёку от Крыма.

Авианосная ударная группа ВМФ королевства заметила за собой слежку, когда 27-ого июня проходила через восточное Средиземноморье. Как сообщает британская газета Telegraph, это была российская подводная лодка из Черноморского флота, которая преследовала авианосец Queen Elizabeth. По этим данным, для поиска субмарины были подняты в воздух два вертолета, которые сбросили радиогидроакустический буй.

Издание отмечает, что пока не известно, была ли российская подлодка «застигнута врасплох» во время наблюдения за британским флотом или её специально направили шпионить за Queen Eizabeth.

Министерство обороны королевства информацию об этом инциденте не подтвердили. Комментируя эти сведения, там отметили, что для защиты авианосной ударной группы, находящейся в оперативном развёртывании, приняты жёсткие меры.

Еще 23-его июня Министерство обороны России обвинила британский флот в нарушении морской границы неподалёку от Крыма. В Москве утверждают, что пограничники открыли тогда предупредительный огонь по курсу эсминца Defender. В Лондоне в свою очередь, говорили, что всё прошло мирно, а россияне проводили артиллерийские учения.