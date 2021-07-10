США могут предпринять меры, если с РФ будут продолжаться кибератаки на сетевые структуры американских компаний

Соединенные штаты могут предпринять ответные меры, если с территории России будут продолжаться кибератаки на сетевые структуры американских компаний.

Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, остаются ли в силе его слова об ответе на действия хакеров, базирующихся в России, сказанные про итогам саммита в Женеве. Как сообщает Рейтер, это может быть ответный удар по серверам, с которых запускаются программы-вымогатели, в случае если не будут достигнуты договоренности о совместных действиях в этой сфере. Накануне Байден в около часа говорил с российским Президентом Владимиром Путиным и тема кибербезопаности была одной из основных. Он отметил, что разговор прошел хорошо и каналы взаимодействия начали работать на постоянной основе. В то же время, Президент США считает, что Россия должна более активно бороться с преступностью в электронной сфере, в том числе и потому, что получает достаточную информацию от США.

Между тем, в Кремле ответили, что за последний месяц не получали соответствующих обращений из США.