Избыточная смертность в России с апреля 2020 года по май 2021, по подсчетам Reuters, составила около 430 тысяч человек

Избыточная смертность в России с апреля прошлого года по май нынешнего, по подсчетам Reuters, составила около 430 тысяч человек. Специалисты полагают, что эта цифра лучше отражает реальное число умерших от COVID-19.

Расчеты Reuters сделаны на основе данных, опубликованных накануне федеральной службой статистики. Из них, в частности, следует, что с января по май этого года в России скончалось более 900 тысяч человек — почти на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 290 тысяч смертей связаны с COVID-19. При этом, согласно данным оперативного штаба, общее число жертв коронавируса с начала пандемии составило более 141,5 тысячи. Между тем, некоторые эпидемиологи считают, что избыточная смертность — лучший способ измерить реальное число погибших от COVID-19. Этот показатель обычно определяется как разница между реальным числом смертей в определенные периоды времени и ожидаемым. Reuters сравнивает пандемийный год со среднегодовым количеством смертей в 2015-19 годах.

В Минздраве ранее отмечали, что часть избыточной смертности может быть связана с косвенными эффектами пандемии, «которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие».