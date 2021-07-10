Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле приостанавливается с сегодняшнего дня. Решение принято на фоне роста числа заболевших коронавирусом.

Федеральная служба охраны объяснила данную меру обострением эпидемиологической ситуации. Когда церемонии возобновятся, не уточняется. В пресс-службе ведомства пообещали сообщить об этом дополнительно.

Торжественные церемониальные разводы пеших и конных караулов Президентского полка cлужбы коменданта Московского Кремля проводятся на Соборной площади с 2004 года. Это военно-музыкальное шоу пользуется большой популярностью у москвичей и гостей столицы. Каждую субботу в теплое время года посмотреть церемонию приходило от нескольких сотен до нескольких тысяч зрителей. Для этого нужно просто купить билеты на посещение Кремля. Программа состоит из динамичных перестроений военнослужащих, демонстрации владения оружием, специальных строевых приемов. Кавалерийский почетный эскорт выполняет сложные и красивые конные построения. Выступление проходит под аккомпанемент Президентского оркестра.

Нынешний, семнадцатый, сезон открылся только в конце мая. А предыдущий был полностью пропущен из-за пандемиии.