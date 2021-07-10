Всероссийский выпускной для студентов вузов проходит сегодня в дистанционном формате. Это связано с третьей волной пандемии. Запланированы онлайн-встречи выпускников с известными бизнесменами, учеными и политиками, сообщается на сайте Минобрнауки.
2021-07-10T10:31:58+03:00
2021-07-10T10:31:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 10 июля 2021
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