Партия «Зеленая альтернатива» сегодня подала документы в ЦИК о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму. Общефедеральную часть списка возглавили певица Виктория Дайнеко и экоактивист София Калягина, известная под псевдонимом Соня Гудим. Ранее документы в ЦИК подали 10 партий.