Партия «Зеленая альтернатива» сегодня подала документы в ЦИК о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму. Общефедеральную часть списка возглавили певица Виктория Дайнеко и экоактивист София Калягина, известная под псевдонимом Соня Гудим. Ранее документы в ЦИК подали 10 партий.
2021-07-10T10:31:38+03:00
2021-07-10T10:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 10 июля 2021
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