Президент Казахстана заявил о срыве поставки в республику 2 миллионов доз вакцины Pfizer. Касым-Жомарт Токаев отметил, что страна должна была получить этот препарат еще в мае. Глава государства сказал, что правительство связывает срыв сделки с требованиями компании. Однако, по словам Токаева, они являются стандартными для всех стран, которые закупают вакцину, передает ТАСС. Президент потребовал разобраться в ситуации и принять меры в отношении виновных.