Президент Казахстана заявил о срыве поставки в республику 2 миллионов доз вакцины Pfizer. Касым-Жомарт Токаев отметил, что страна должна была получить этот препарат еще в мае. Глава государства сказал, что правительство связывает срыв сделки с требованиями компании. Однако, по словам Токаева, они являются стандартными для всех стран, которые закупают вакцину, передает ТАСС. Президент потребовал разобраться в ситуации и принять меры в отношении виновных.
2021-07-10T10:31:19+03:00
2021-07-10T10:31:19+03:00
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10:31, 10 июля 2021
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