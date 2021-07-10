Власти Челябинской области сообщили, что из-за лесных пожаров за медицинской помощью обратились 18 человек. Они жалуются на воспаление глаз из-за дыма, давление и стресс, передает ТАСС. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что ситуация лучше, чем вчера и угрозы населенным пунктам нет. В свою очередь в МЧС отмечают, что за ночь площадь пожаров выросла почти в три раза, до 14 тысяч гектаров.