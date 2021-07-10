Власти Челябинской области сообщили, что из-за лесных пожаров за медицинской помощью обратились 18 человек. Они жалуются на воспаление глаз из-за дыма, давление и стресс, передает ТАСС. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что ситуация лучше, чем вчера и угрозы населенным пунктам нет. В свою очередь в МЧС отмечают, что за ночь площадь пожаров выросла почти в три раза, до 14 тысяч гектаров.
2021-07-10T10:30:55+03:00
2021-07-10T10:30:55+03:00
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10:30, 10 июля 2021
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