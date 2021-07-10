Космический грузовой корабль Dragon этим утром совершил успешную посадку в Мексиканском заливе. Это подтвердили в компании SpaceX. Корабль доставил на Землю с Международной космической станции почти 2,5 тонны груза. Аппарат Cargo Dragon на данный момент единственный, который может это делать.