Космический грузовой корабль Dragon этим утром совершил успешную посадку в Мексиканском заливе. Это подтвердили в компании SpaceX. Корабль доставил на Землю с Международной космической станции почти 2,5 тонны груза. Аппарат Cargo Dragon на данный момент единственный, который может это делать.
2021-07-10T10:04:42+03:00
2021-07-10T10:04:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:04, 10 июля 2021
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