Чехия, как пишут местные СМИ, попросила у Венгрии вакцину в долг. По информации газеты «Право», премьер-министр Андрей Бабиш написал правительству страны, что нужны 200 тысяч доз. Чехия испытывает недостаток вакцин от коронавируса. В дар их ей ранее предоставили Израиль, Сербия и Словакия. Прага также получила в долг вакцины от Австрии и Словении.
2021-07-10T10:04:21+03:00
2021-07-10T10:04:21+03:00
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10:04, 10 июля 2021
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