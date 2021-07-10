Чехия, как пишут местные СМИ, попросила у Венгрии вакцину в долг. По информации газеты «Право», премьер-министр Андрей Бабиш написал правительству страны, что нужны 200 тысяч доз. Чехия испытывает недостаток вакцин от коронавируса. В дар их ей ранее предоставили Израиль, Сербия и Словакия. Прага также получила в долг вакцины от Австрии и Словении.