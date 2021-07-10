Мальта станет первым в Европе государством, пускающим в страну только привитых от коронавируса. На этот шаг пошли из-за резкого увеличения числа заражений.

С 14-ого июля въезд в Мальту будет запрещён для тех людей, которые еще не привились от Covid-19. Чтобы попасть в страну, как сообщает газета Times of Malta, на границе будет необходимо показать один из трёх документов. Это либо местный сертификат о вакцинации, либо его британский или европейский аналоги.

Эти правила распространяются в том числе и на граждан республики. Те из них, которые сейчас находятся за границей, будут обязаны по возвращению пройти двухнедельный карантин. Остальных же без прививки от коронавируса выпускать из страны не будут.

Также на Мальте в ближайшее время приостановят работу школ английского языка. Именно с ними, как утверждают местные власти, связано большинство случаев заражений. За последние десять дней темпы распространения заболевания удвоились. Вчера, например, в республике выявили сразу девяносто шесть новых больных с коронавирусной инфекцией.

Россия и Мальта возобновили авиасообщение еще в мае. Между столицами двух стран еженедельно проводят по два рейса.