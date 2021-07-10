Советник президента Афганистана призвал Россию помочь в борьбе с талибами.

Справиться с угрозами терроризма самостоятельно нынешнее правительство не в силах. Отсюда и надежды на внешних партнеров, которую выразил советник Президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб в интервью телеканалу Россия-24. Представитель правительства уточнил, что Россия, Индия, Китай должны объедниться для отражения террористической угрозы и с этой целью могли бы оказать его стране техническую помощь, не вмешиваясь при этом во внутренние дела Афганистана. Мохиб обвинил Пакистан в поддержке запрещенного в России движения Талибан, с которым правительство и ведет борьбу, постепенно уступая провинцию за провинцией. Талибан контролирует уже 80 процентов территории. Ситуация в Афганистане обострилась после вывода подразделений американской армии, после чего Талибан начал масштабное наступление.

Накануне делегация запрещенной в России террористической организации «Талибан» дала пресс-конференцию в Москве после переговоров с представителями МИДа.