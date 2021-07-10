Площадь лесных пожаров в Челябинской области, по данным МЧС, за ночь увеличилась втрое до 14 тысяч гектаров. Сгорели более 70 строений, пострадавших нет, сообщили в ведомстве. В пунктах временного размещения находятся почти 180 человек, большинство из них дети. В регионе из-за пожара ввели режим ЧС.

Жители одного из поселков сказали сетевому изданию Readovka, что пожарных не хватает и они готовы тушить огонь сами.



Тем временем, губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что ситуация лучше, чем вчера. По его словам, угрозы населенным пунктам нет, передает ТАСС.