Кот выжил после обрушения 12-этажного жилого дома в американском штате Флорида. Животное нашли рядом с завалами спустя более двух недель после трагедии и поместили в приют, сообщают местные СМИ. Его хозяева, которые остались в живых, вскоре забрали питомца. Подтверждена гибель 79 человек, еще 61 считается пропавшим без вести.