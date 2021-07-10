Кот выжил после обрушения 12-этажного жилого дома в американском штате Флорида. Животное нашли рядом с завалами спустя более двух недель после трагедии и поместили в приют, сообщают местные СМИ. Его хозяева, которые остались в живых, вскоре забрали питомца. Подтверждена гибель 79 человек, еще 61 считается пропавшим без вести.
2021-07-10T09:32:51+03:00
2021-07-10T09:32:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 10 июля 2021
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