Прокуратура Аргентины расследует передачу Боливии спецсредств для подавления протестов. В ведомстве сообщили, что изучают действия правительства бывшего президента Маурисио Макри. Действующий глава государства Альберто Фернандес недавно извинился за предшественника. Власти Боливии заявили, что Аргентина способствовала нарушению прав человека. Речь идет о разгоне протестов в 2019 году после отставки президента Эво Моралеса.