Прокуратура Аргентины расследует передачу Боливии спецсредств для подавления протестов. В ведомстве сообщили, что изучают действия правительства бывшего президента Маурисио Макри. Действующий глава государства Альберто Фернандес недавно извинился за предшественника. Власти Боливии заявили, что Аргентина способствовала нарушению прав человека. Речь идет о разгоне протестов в 2019 году после отставки президента Эво Моралеса.
2021-07-10T09:32:34+03:00
2021-07-10T09:32:34+03:00
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09:32, 10 июля 2021
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