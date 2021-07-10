Власти Таджикистана сообщили о гибели пяти человек в результате землетрясения. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6 находился примерно в 160 км на северо-восток от Душанбе, передает РИА Новости. Повреждены около 20 домов. Российские военные объекты не пострадали, сообщает ТАСС.
2021-07-10T09:32:23+03:00
2021-07-10T09:32:23+03:00
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09:32, 10 июля 2021
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