Власти Таджикистана сообщили о гибели пяти человек в результате землетрясения. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6 находился примерно в 160 км на северо-восток от Душанбе, передает РИА Новости. Повреждены около 20 домов. Российские военные объекты не пострадали, сообщает ТАСС.