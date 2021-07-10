Патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина поддержать запрет суррогатного материнства для иностранцев. Его письмо размещено на сайте Московского патриархата. В нем говорится, что с принятием соответствующего законопроекта в России, как полагают в РПЦ, улучшится демографическая ситуация, а также сократится число преступлений, связанных с торговлей детьми.