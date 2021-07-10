Патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина поддержать запрет суррогатного материнства для иностранцев. Его письмо размещено на сайте Московского патриархата. В нем говорится, что с принятием соответствующего законопроекта в России, как полагают в РПЦ, улучшится демографическая ситуация, а также сократится число преступлений, связанных с торговлей детьми.
2021-07-10T09:32:07+03:00
2021-07-10T09:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 10 июля 2021
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