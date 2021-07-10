В Роспотребнадзоре попытались разъяснить слова главы ведомства о незаразности привитых от коронавируса. Главный санитарный врач Анна Попова накануне сказала, что человек, получивший обе дозы вакцины, не может инфицировать других людей. При этом ранее она, а также глава Минздрава Михаил Мурашко утверждали, что человек с иммунитетом от коронавируса может быть источником инфекции. Замглавы центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сказал изданию РБК, что согласно научным данным привитые действительно незаразны, однако в редких случаях могут заболеть коронавирусом и тогда могут инфицировать остальных.