В Роспотребнадзоре попытались разъяснить слова главы ведомства о незаразности привитых от коронавируса. Главный санитарный врач Анна Попова накануне сказала, что человек, получивший обе дозы вакцины, не может инфицировать других людей. При этом ранее она, а также глава Минздрава Михаил Мурашко утверждали, что человек с иммунитетом от коронавируса может быть источником инфекции. Замглавы центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сказал изданию РБК, что согласно научным данным привитые действительно незаразны, однако в редких случаях могут заболеть коронавирусом и тогда могут инфицировать остальных.
2021-07-10T09:31:57+03:00
2021-07-10T09:31:57+03:00
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09:31, 10 июля 2021
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