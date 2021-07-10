Пять человек, по данным властей, стали жертвами землетрясения в Таджикистане. Эпицентр находился к северо-востоку от Душанбе. По разным оценкам, магнитуда подземных толчков составила от 5,8 до 6,4. Сведений о разрушениях пока не поступало.
2021-07-10T09:04:11+03:00
2021-07-10T09:04:11+03:00
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09:04, 10 июля 2021
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