Z Архив новостей новости
5 0 6 0
09:04, 10 июля 2021

Пять человек, по данным властей, стали жертвами землетрясения в Таджикистане

Пять человек, по данным властей, стали жертвами землетрясения в Таджикистане. Эпицентр находился к северо-востоку от Душанбе. По разным оценкам, магнитуда подземных толчков составила от 5,8 до 6,4. Сведений о разрушениях пока не поступало.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«Ты, конечно, сразу в Рай, но я не думаю, что тоже …» У китайских товарищей с их приказной системой есть прочный тыл в виде роста благосостояния людей. У них на первом месте – материальное, а не державность. Они прагматики…

5 251 6 107131 03.07
Интервью 2021

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель федерального политкомитета партии «Яблоко»

Это популизм, который ведет к тому, что в стране появляются новые и новые уголовные дела. Вот из-за того, что их дурачат. Так вот, я говорю: дорогие, уважаемые сторонники Алексея Навального, это ваше право, но мы вот эту всю политику проводить не будем…

5 114 6 13683 09.07
#слушать 47:51 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

In varietate concordia C точки зрения ценностей Евросоюза принципиально важно, чтобы дети младшего школьного возраста разбирались во всех тонкостях гендерно-сексуальных предпочтений некоторых взрослых, практикуя их на собственных теле и психике…

5 137 6 17652 04.07
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Продуктивная модель «Путин подписал закон, разрешающий называть шампанским только вино, произведенное в России»...

5 78 6 14475 03.07
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Рассылка QR-кодов и гранты для бизнеса Мы приняли решение поощрить ответственные трудовые коллективы: первые 100 предприятий, организаций и ИП, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников получат гранты в размере 100% НДФЛ…

5 40 6 10282 03.07
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Этому потоку диффамации, этой русофобии противопоставляется концепция патриотизма. Мы должны поверить, что мы живем в восхитительной стране, с потрясающим народом, самым трудолюбивым, самым терпеливым…

5 89 6 12491 06.07
#слушать 35:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

В лучших традициях королевской пропаганды Жду взрыва возмущённых голосов в США, ФРГ, Франции, Нидерландах и, конечно, Прибалтике под слоганом «В Британии душат свободу»...

5 184 6 27642 06.07
Блоги

+ Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Политик сказал, что «Яблоко» — не трамвай по доставке и не такси…

5 367 6 59096 08.07
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Гозман политик

Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…

5 252 6 41629 04.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Чей Крым, Майкл? Он наш, он мой Международное право? Оно, конечно, есть, разное, избирательное, гибридное, деформированное, но вы о чём?..

5 159 6 28757 04.07
Блоги

Артём Дзюба: Это наша общая вина и ответственность Станислав Саламович, спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на ЕВРО…

5 66 6 12041 09.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Наелись контрсанкций За контрсанкциями стоит сила инерции. Наверное, эмоции. Но, по существу, в них нет практического смысла. Это был неудачный государственный эксперимент…

5 89 6 16911 08.07
Блоги

Борис Титов Председатель Партии Роста

Партия Роста: зачем всё это? Так стоит ли тратить деньги, время, нервы и даже терять репутацию, когда результат совершенно непредсказуем? Есть ли смысл участвовать в выборах, когда выборы – это уже не совсем выборы? Мы решили, что есть…

5 33 6 6309 07.07
Новости

Сторонники политика Алексея Навального возмущены тем, что на госканалах оппозицию начали называть врагами России Эта тема сейчас оживленно обсуждается в социальных сетях…

5 34 6 30683
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

«Секс, наркотики и… дети» Что демонстрирует испанская индустрия, продвигая свою страну, этим сериалом? В элитной испанской школе, как и в семьях испанцев, любое проявление сексуальных девиаций — это норма…

5 108 6 42793 03.07
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

О Вкусвилле, Тбилиси и обыкновенных людях Всегда будут социальные инженеры из зарубежных спецслужб, которые используют полярность мнений для организации протестов и диверсионной работы в чужих странах. Их KPI — количество спровоцированных гражданских войн…

5 30 6 7499 07.07

Популярное за неделю

Новости

Байден позвонил Путину и сделал предупреждение, что США предпримут действия в ответ на российские хакерские атаки За менее чем через месяц после саммита Байдена и Путина в Женеве российские хакеры совершили две серьезные атаки на США…

5 3 6 68113
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это само по себе смешно, когда Путин решает вопросы, которые решаются на уровне ЖЭКа, но еще смешнее, когда оказывается, что даже их он не может решить…

5 60 6 110597 03.07
#слушать 46:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Станислава Черчесова уволили с поста тренера сборной по футболу?
5 22 6 8089 08.07
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Колоться и умирать В России официально около ста заражений на сто тысяч за неделю. Но в Германии этому никто не верит…

5 136 6 240883 09.07
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин готовится к войне Путин готовится к войне Эпизод c прямой линии Путина про эсминец Defender. «Хотели бы потопить — потопили бы»...

5 291 6 285531 03.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9179954
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4959924

Сегодня в эфире