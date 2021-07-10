Пять человек, по данным властей, стали жертвами землетрясения в Таджикистане. Эпицентр находился к северо-востоку от Душанбе. По разным оценкам, магнитуда подземных толчков составила от 5,8 до 6,4. Сведений о разрушениях пока не поступало.