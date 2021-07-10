Ряд российских регионов сегодня ужесточит ограничения, введённые из-за коронавируса. Некоторые, напротив их смягчат.

В Ростовской области с этого дня отменили массовые мероприятия и обязали людей носить маски в общественных местах. Чиновники пообещали строго наказывать нарушителей. Ранее главный санитарный врач региона посетовал на то, что около 80-ти процентов покупателей в магазинах игнорируют маски и не соблюдают социальную дистанцию. Новые ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводят в Ханты-Мансийском округе. С этого дня кафе и ресторанам запрещено работать ночью, за исключением заказов на вынос. Жителям округа рекомендовано не собираться большими компаниями в праздничные дни. Помимо этого временно приостановлена раздача бесплатного интернета в торговых объектах. В Иркутской области напротив смягчают ограничения. В ранее закрытые кинотеатры и фитнес-клубы теперь пустят тех, кто сделал прививку от коронавируса или недавно переболел ковидом.

Граждан Белоруссии, других стран Евразийского экономического союза, а также Таджикистана теперь пустят в Россию только с отрицательным тестом на коронавирус. Его нужно сделать за три дня до прибытия в нашу страну и загрузить в специальное мобильное приложение. Вакцинированных это не затронет.