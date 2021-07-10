Избыточная смертность в России с апреля прошлого года составила почти 430 тысяч человек, подсчитало агентство Reuters. Ряд специалисты считают эту цифру ближе к реальным данным об умерших от коронавируса. Официально в стране от коронавируса скончались чуть более 140 тысяч человек. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сказал «Эху», что огромные цифры избыточной смертности можно объяснить неготовностью системы здравоохранения к пандемии.

Валерий Рязанский добавил, что избыточная смертность существенно ниже в тех странах, где хорошо развито первичное звено здравоохранения. По словам сенатора, Россия только сейчас начинает масштабную работу в этой сфере.