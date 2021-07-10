Более 400 тыс. человек на западе Японии получили указание к эвакуации из-за ливневых дождей. В трех префектурах страны местные власти объявили наивысший уровень угрозы. Из-за обильных осадков там возникла угроза разлива рек и схода оползней. Неделю назад селевой поток сошел в городе Атами в центральной части Японии. Погибли девять человек, 20 пропали без вести.