Более 400 тыс. человек на западе Японии получили указание к эвакуации из-за ливневых дождей. В трех префектурах страны местные власти объявили наивысший уровень угрозы. Из-за обильных осадков там возникла угроза разлива рек и схода оползней. Неделю назад селевой поток сошел в городе Атами в центральной части Японии. Погибли девять человек, 20 пропали без вести.
2021-07-10T08:34:04+03:00
2021-07-10T08:34:04+03:00
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08:34, 10 июля 2021
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