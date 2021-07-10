Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Атлантике. Он доставил на Землю почти 2,5 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов на МКС, рассказали в компании Space X, которая разработала аппарат. Сейчас Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю. В общей сложности на орбите он пробыл месяц.
2021-07-10T08:31:31+03:00
2021-07-10T08:33:38+03:00
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08:31, 10 июля 2021
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