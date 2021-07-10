День тишины действует сегодня в Молдавии

Так называемый день тишины, когда запрещена политическая агитация, действует сегодня в Молдавии. Завтра в республике пройдут досрочные парламентские выборы.

Согласно опросам общественного мнения, на данный момент партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду готовы отдать голоса около 50% граждан. А вот партии бывшего главы государства Игоря Додона «Коммунисты и социалисты» прочат не более 35%. Тройку замыкает партия беглого бизнесмена Илана Шора.

Вместе с тем, экс-президент Игорь Додон уверен, что в случае победы партии Санду, многие граждане выйдут на протесты. Он также настаивает на том, что Запад планирует использовать Молдавию против России, там же и будут серьезные фальсификации во время выборов. Додон также отмечал, что в случае, если его партия победит, а Конституционный суд страны результаты не признает, то он призовет сторонников к митингам и протестам.

Досрочные выборы в парламент были назначены после того, как президент Майя Санду вступила в должность и отправила в отставку правительство, чем спровоцировала роспуск парламента.

Проголосовать смогут и живущие в России граждане Молдавии. Для этого участки будут открыты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тульской и Калужской областях.