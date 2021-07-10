Депутаты Госдумы от КПРФ намерены сегодня обсудить с москвичами проблему реновации жилья. Мероприятие анонсировано на 16 часов у памятника покорителям космоса возле метро «ВДНХ» в формате встречи с избирателями.

Участники намерены выразить свое несогласие с тем, что в процессе реновации отдельные районы Москвы превращаются в настоящие «каменные джунгли», сообщает общественно-политическое интернет-издание «Свободная пресса». Отмечается, что если изначально москвичам обещали новые уютные кварталы небольших размеров, то на практике они столкнулись с плотной многоэтажной застройкой, существенно повышающей нагрузку на транспортную и социальную инфраструктуру районов. Также многие возмущаются, что в процессе переселения площадь квартир не увеличивается, как ранее обещали власти, а уменьшается. Во встрече примет участие первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин, сторонники коммунистов, представители общественного движения «Левый фронт» и других организаций. Вопросы планируется сформулировать в виде конкретных требований и затем направить в органы городской и федеральной власти.

Ранее столичные коммунисты организовали в центре Москвы несколько аналогичных мероприятий против обязательной вакцинации. Полиция сочла это митингами и задержала в общей сложности около двух десятков человек.