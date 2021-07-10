Петербуржский крематорий, как сообщает «Фонтанка», не справляется с нагрузкой из-за высокой смертности

Петербуржский крематорий, как сообщает интернет-издание «Фонтанка», не справляется с нагрузкой из-за высокой смертности. На весь город и прилегающие районы есть только одно такое учреждение.

Несколько сотен гробов в течение недели ожидают своей очереди на сожжение, из-за чего в здании держится сильный неприятный запах. Об этом на условии анонимности интернет-изданию «Фонтанке» рассказал один из сотрудников учреждения. Он отметил, что крематорий не справляется, но агенты не рассказывают об этом своим клиентам.

Собеседник издания отметил, что только на цокольном этаже сейчас находятся около трёхсот гробов. Другой источник, также близкий к учреждению, назвал цифру в шесть сотен. Бывший сотрудник крематория отметил, что в первую волну заражений коронавирусом такого нагрузки не было, но и тогда печи не справлялись.

В свою очередь представители ГУП «Ритуальные услуги», которое отвечает за работу петербургского крематория, комментировать эту информацию отказались.

В Санкт-Петербурге фиксируется самая высокая смертность в России среди заразившихся коронавирусом. На сто тысяч человек умерших приходится более трёхсот двадцати.