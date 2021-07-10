Мальта стала первой европейской страной, которая разрешила въезд только привившимся от коронавируса. Эта мера будет действовать со среды. Власти признают соответствующие сертификаты Мальты, Евросоюза и Великобритании. Между тем с сегодняшнего дня ряд государств ужесточают ограничения из-за коронавируса.

В Таиланде с сегодняшнего дня полиция устанавливает контрольно-пропускные пункты на маршрутах из провинций, где выявляется больше всех инфицированных. Перевозчикам рекомендовано сократить количество поездок, а людям отказать от необязательных путешествий. С понедельника в 10 провинциях возвращают комендантский час, закрываются торговые центры, вводятся ограничения на работу общественного транспорта, заведений и продуктовых магазинов. В стране, где накануне зафиксировали новый максимум по числу случаев заражения – более 9 тысяч, также продлен режим чрезвычайного положения до конца сентября. В испанском регионе Каталония также растут темпы заболеваемости, на этом фоне власти с сегодняшнего дня закрывают ночные клубы, а на мероприятия на открытом воздухе численностью более 500 человек теперь будут пускать только вакцинированных или со свежим ПЦР-тестом. В Португалии с этого дня справку о вакцинации или отрицательный тест будут требовать при заселении в отели.

По данным ВОЗ, в мире с начала пандемии зарегистрировано более 184 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше четырех миллионов пациентов скончались.