Площадь природных пожаров в Челябинской области выросла до 14 тысяч га

Эвакуированы 350 человек, рассказали агентству ТАСС в МЧС. Борьба с огнем осложняется из-за высоких температур в регионе и сильного ветра. Ведомство увеличивает численность своей группировки, привлечена авиация. От огня серьезно пострадали два населенных пункта. Там сгорели несколько десятков домов.
2021-07-10T07:36:56+03:00
2021-07-10T07:37:06+03:00
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07:36, 10 июля 2021
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