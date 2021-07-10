Площадь природных пожаров в Челябинской области выросла до 14 тысяч га

Эвакуированы 350 человек, рассказали агентству ТАСС в МЧС. Борьба с огнем осложняется из-за высоких температур в регионе и сильного ветра. Ведомство увеличивает численность своей группировки, привлечена авиация. От огня серьезно пострадали два населенных пункта. Там сгорели несколько десятков домов.