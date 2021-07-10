Более 120 человек пострадали в результате столкновений на Западном берегу реки Иордан

Беспорядки произошли на месте эвакуированного поселения, передает израильская радиостанция «Кан». До завершения процедуры установления статуса участка на этой территории были размещены военные. Сообщается. что палестинцы бросали камни и жгли покрышки, израильские военные в ответ применили спецсредства. Ранее израильская гражданская администрация Западного берега одобрила планы строительства трех десятков объектов, включая торговый центр и школы, в еврейских поселениях на спорных территориях.
2021-07-10T07:35:39+03:00
2021-07-10T07:35:53+03:00
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07:35, 10 июля 2021
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