Суд в США приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего заместителя директора «Военторга» Леонида Тейфа

Ранее он признал себя виновным по трем пунктам обвинения, которые касаются отмывания денег, налоговых нарушений и нарушений визового законодательства. Его супруге Татьяне зачли то время, что она провела под стражей, передает агентство ТАСС. Татьяна Тейф признала себя виновной в даче ложных показаний. После выхода из тюрьмы бывший замдиректора «Военторга», как ожидается, будет депортирован в Белоруссию. Если власти этой страны его не примут, то его депортируют в Израиль или Россию. Тейфа обвиняли в отмывании 150 миллионов долларов, попытке организации заказного убийства, незаконном владении оружием, попытке легализации нелегального иммигранта и визовом мошенничестве. Ему грозило до 20 лет лишения свободы.
2021-07-10T07:35:09+03:00
2021-07-10T07:35:09+03:00
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07:35, 10 июля 2021
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