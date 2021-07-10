Статья о талибах, которую часть читателей расценили как оправдание терроризма, появилась на сайте «Комсомольской правды». В материале, в частности, допускается, что политика, проводимая в Афганистане движением, которое запрещено в России, хорошо повлияла на жизнь местного населения и соседних стран.

Главный редактор издания Владимир Сунгоркин сказал «Эху», что у редакции были сомнения перед публикацией, однако они готовы к возможным юридическим последствиям.

По мнению Владимира Сунгоркина, статья адекватна происходящему и достойна прочтения.

