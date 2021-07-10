Совет безопасности ООН принял резолюцию о продлении трансграничных поставок гуманитарной помощи в Сирию

Она будет поступать с территории Турции, причем согласие Дамаска на это не требуется. Ирландия и Норвегия предлагали продлить действие механизма на год, но было поддержан вариант России – на полгода. Итоги голосования приветствовал российский представитель при ООН Василий Небензя.

Между тем, Сирия и Россия ранее высказывали мнение, что механизм трансграничной помощи утратил актуальность. В свою очередь правозащитные организации предупреждают, что его отмена оставит без помощи миллионы граждан Сирии.