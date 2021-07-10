Совет безопасности ООН пока не планирует собираться для обсуждения ситуации в Гаити

Об этом агентству РИА Новости сказал источник в международной организации. В свою очередь собеседник ТАСС добавил, что в ООН пока не получали обращения гаитянского правительства с просьбой ввести миротворцев. Ранее стало известно, что Порт-о-Пренс направил два запроса. Помимо ООН гаитянское правительство попросило США прислать военный контингент для охраны критически важной инфраструктуры.