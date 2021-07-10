Совет безопасности ООН пока не планирует собираться для обсуждения ситуации в Гаити

Об этом агентству РИА Новости сказал источник в международной организации. В свою очередь собеседник ТАСС добавил, что в ООН пока не получали обращения гаитянского правительства с просьбой ввести миротворцев. Ранее стало известно, что Порт-о-Пренс направил два запроса. Помимо ООН гаитянское правительство попросило США прислать военный контингент для охраны критически важной инфраструктуры.
2021-07-10T06:37:12+03:00
2021-07-10T06:37:12+03:00
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06:37, 10 июля 2021
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