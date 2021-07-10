На Камчатке возобновились поиски на месте крушения пассажирского самолета Ан-26

Спасатели обследовали сопку и побережье на расстоянии до 60 км, сказали в администрации региона. Воздушное судно разбилось при заходе на посадку днем 6 июля. Погибли 28 человек, спасатели нашли фрагменты тел всех погибших. Спасатели обнаружили один черный ящик, поиски второго продолжаются.
2021-07-10T06:35:43+03:00
2021-07-10T06:35:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:35, 10 июля 2021
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