На Камчатке возобновились поиски на месте крушения пассажирского самолета Ан-26

Спасатели обследовали сопку и побережье на расстоянии до 60 км, сказали в администрации региона. Воздушное судно разбилось при заходе на посадку днем 6 июля. Погибли 28 человек, спасатели нашли фрагменты тел всех погибших. Спасатели обнаружили один черный ящик, поиски второго продолжаются.