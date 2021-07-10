Смертность в прошлом месяце в России выросла почти на 14% по сравнению с июнем прошлого года, признают в правительстве

Основной причиной этого власти считают резкий подъем заболеваемости из-за индийской мутации коронавируса. Уже несколько дней в сутки от инфекции а стране, по официальным данным, умирает более 700 человек.
2021-07-10T06:35:03+03:00
2021-07-10T06:35:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:35, 10 июля 2021
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