Белый дом потребовал от Кремля пресекать хакерские атаки с территории России

В первую очередь это касается группировок, которые занимаются вымогательством, сказал президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. Он предупредил, что готов принять меры для защиты критически важной инфраструктуры от интернет-преступников. В свою очередь Путин ответил, что к ним за последний месяц обращений по этим вопросам по линии компетентных ведомств США не поступало, отметили в Кремле.
2021-07-10T06:33:38+03:00
2021-07-10T06:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:33, 10 июля 2021
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