Японская префектура Хоккайдо вслед за столичным регионом запретила допуск зрителей на соревнования летней Олимпиады

Изначально предполагалось, что состязания на севере Японии будут проводиться при наполовину заполненных трибунах. На Хоккайдо, в частности, должны пройти женские матчи по футболу. В четверг организаторы токийских летних Олимпийских игр решили не допускать местных зрителей на мероприятия и соревнования, которые пройдут в столичном регионе Японии. С 12 июля в Токио из-за ухудшения эпидемической ситуации вновь вступает в силу режим чрезвычайной ситуации.



Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приободрил болельщиков и участников Олимпиады в связи с недавними решениями.

Олимпиада в Токио стартует уже через две недели.